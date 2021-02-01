Altay, genç futbolcu Yusuf Tekin'i transfer etti
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Altay, genç futbolcu Yusuf Tekin'i transfer etti

01.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:42
Altay, genç futbolcu Yusuf Tekin'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Manisaspor'un genç oyuncularından Yusuf Tekin'i kadrosuna dahil etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Manisaspor'un genç oyuncularından Yusuf Tekin'i kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüp, 18 yaşındaki sol savunma oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Manisaspor'da başladıktan sonra 5 Ocak 2019'da profesyonel olan Yusuf Tekin, 2. ve 3. Lig'de çıktığı 38 maçta 1 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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