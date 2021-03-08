Altay, geçen sezonki galibiyet sayısını 25. haftada yakaladı
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Altay, geçen sezonki galibiyet sayısını 25. haftada yakaladı

08.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:15
Altay, geçen sezonki galibiyet sayısını 25. haftada yakaladı

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor'u 5-0 yenerek ligde 14. galibiyetini alan Altay, geçen sezonki galibiyet sayısına 25. haftada ulaştı.

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor'u 5-0 yenerek ligde 14. galibiyetini alan Altay, geçen sezonki galibiyet sayısına 25. haftada ulaştı.

Tuzlaspor karşısında aldığı farklı galibiyetle puanını 44'e çıkaran siyah-beyazlı ekip, 6. sıradaki yerini korudu.

Altay, sıralamada üstünde bulunan 5 ekipten 3'ünün puan kaybı yaşadığı haftada lider Giresunspor'la puan farkını 9'a, ikinci sıradaki Yılport Samsunspor'la da 6'ya indirdi.

Ligde 14 galibiyete ulaşan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki galibiyet sayısını 25. haftada yakaladı. İzmir temsilcisi, 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle kapattığı geçen sezonu 54 puanla play-off barajının 2 puan gerisinde tamamlamıştı.

Deniz Kadah ve Murat Akça'nın siyah-beyazlı formayla ilk gollerini attığı Tuzlaspor maçında takımını penaltı vuruşundan 1-0 öne geçiren Marco Paixao 19. golüne ulaştı. Bu sezon 6 penaltı golü bulunan Portekizli golcü ligde 14 gol atan GZT Giresunsporlu Ibrahima Balde'nin önünde en fazla gol atan isim konumundaki bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte cezalı duruma düşen Tolga Ünlü 14 Mart Pazar Balıkesirspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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