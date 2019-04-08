Altay-Gazişehir Gaziantep Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, ilk 6'ya girme şanslarının sürmesi için kalan 6 maçı kazanmayı amaçladıklarını söyledi.

Karafırtınalar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yoğun yağış altında iki takımın da kazanmak için iyi mücadele ettiğini anlattı.

Hem kendilerinin hem de rakip takımın mutlaka kazanması gereken bir maç olduğunu belirten Karafırtınalar, "İlk 6 şansımızın sürmesi için kalan 6 maçı kazanıp bu şansı matematiksel olarak devam ettiği müddetçe kovalamayı düşünüyoruz. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, onları gole çevirebilirdik. İnşallah en kısa zamanda telafi ederiz." diye konuştu.

Karafırtınalar, Gazişehir Gaziantep'e beraberlik golünü getiren penaltıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği'ne penaltı golüyle 1-0 mağlup olduk. Denizli maçında 90+5'te verilen penaltıyla 3-3 berabere kaldık. Bugün de Antep takımıyla verilen penaltı sonucu 1-1 berabere kaldık. Tesadüf diye düşünüyorum, art niyetli olduklarını düşünmüyorum hakem arkadaşların. Bu yağışta yerden seken bir topun ele gelmesi, oyuncunun elinin topa gitmemesi bence değerlendirilmesi gereken bir şey. Çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. Hakemler hakkında çok fazla sert açıklamalar yapmamak lazım. Onlar da insan, hata yapabiliyorlar. Biz nasıl yapıyorsak oyuncu değiştirirken, onlar da karar verirken hata yapabiliyor."

Altıparmak: "Hedefimizde bir sapma yok"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, oyuncularının maçı kazanmak için çok mücadele ettiğini dile getirdi.

Takımının maçta 3 puanı hak ettiğini aktaran Altıparmak, "Çok pozisyonumuz var. Mağlup duruma düştüğümüzde bile oyunu bırakmadık. Eksik olan tek şey ikinci goldü. Onu bulsak çok farklı bir skoru bulurduk. Oyuncularımın arzusu bugün 3 puan için yeterliydi. Bu sonuç iki takıma da çok yaramadı. Bizim ilk 2'yi yakalama açısından mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı ama önümüzde çok maç var. Hedefimizde bir sapma yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA