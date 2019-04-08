Altay - Gazişehir Gaziantep Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig'de Altay ile Gazişehir Gaziantep'in berabere kaldığı maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor Toto 1. Lig'de Altay sahasında Gazişehir ile berabere kalırken, teknik adamlar maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Bugün yoğun yağış altında oynan başarılı futboldan dolayı iki takımı da kutluyorum. Rakibimiz ilk 2 şansı için kazanmak, biz de ilk 6 şansımızı devam ettirebilmemiz için kazanmak istiyorduk. Matematiksel olarak şansımız devam ettikçe ilk 6'yı kovalamaya devam edeceğiz. Son 3 maçtır penaltılardan puan veriyoruz. Bu kararlarda art niyet yoktur, tesadüftür diye düşünüyorum. Penaltıda topun ele geldiği şeklinde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunlar mazeret değil, kazanmamız gerekiyordu" dedi.

Karafırtınalar, hakem performanslarıyla ilgili sorulan soruya ise, "Hakemler hakkında yorum yapınca ters tepki oluyor. Hakemler de insan onlar da hata yapabilir" şeklinde cevap verdi.

Gazişehir Gaziantep cephesi

Gazişehir Gaziantep'de Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, alınan sonucun iki takıma da yaramadığını söyledi. Altıparmak, "İki takım için de zor bir karşılaşmaydı. İki takımın da 3 puana ihtiyacı vardı. Maçın geneline bakarsak galibiyeti fazlasıyla hak ettik. 60. dakikada sonra oyunu tek kaleye çevirdik, çok pozisyon bulduk. İkinci yarı çok istedik. Mağlup duruma düştüğümüzde bile maçı bırakmadık. Tek eksiğimiz ikinci goldü. Oyuncuların isteği ve arzusu 3 puan içi yeterliydi ama topu içeri sokamadık. Sonuç 2 takıma da yaramadı. Önümüzde çok maç var. Hedefimizde bir sapma yok. Bu istek ve arzuyla sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA