Altay, Gazişehir Gaziantep Maçı Hazırlıklarına Başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor 1966'yı 3-2 yenerek adını 5. tura yazdıran Altay, 3 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı.

Geçen hafta Denizlispor'a 3-1 yenildikten sonra teknik direktör Alper Avcı ile yollarını ayıran ve takımın başına sportif direktör Özden Töraydın'ı getiren Altay, ilk maçında deplasmanda Kastamonuspor 1966'yı 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, Spor Toto 1. Lig'de 3 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçı için ilk çalışmasını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Töraydın yönetimindeki antrenmanda, kupa maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular taktik ağırlıklı çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Töraydın, yaptığı açıklamada, takımının dün sergilediği performanstan memnun olduğunu, kupa mücadelesinde daha üstlere çıkmak istediklerini söyledi.

Altay'da sakatlığı bulunan İbrahim Öztürk'ün bu hafta oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.