Altay - Gazişehir Gaziantep: 1-1

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Oğuz Kaan Çalışır (xx)

ALTAY: Aydın (xxx) - Yasin (x), Gençer (xx), Ulaş (xxx), Özgür (xx), Ferhat (xx) (Dk. 80 Oğuzhan xx), Tavares (xx), İbrahim Akın (xx) (Dk. 65 Furkan x), Putsila (x), Kappel (xx) (Dk. 90 Merter), Paixao (xxx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay (xxx) - Oğuz (xxx), Uğur (xx), Ahmet (xx), Mehmet Erdem (xx), Segbefia (xx), Bjarnason (xx), Kerim (xxx), Oğulcan (xx) (Dk. 80 Erhan x), Igor (x) (Dk. 82 Kenan x), Poepon (xxx)

GOLLER: Dk. 31 Paixao (Altay)- Dk. 44 (P) Poepon (Gazişehir)

SARI KARTLAR: Özgür (Altay) - Bjarnason, Kerim (Gazişehir)

Spor Toto 1'inci Lig'de 28'inci hafta mücadelesinde Altay evinde Gazişehir Gaziantep'le 1-1 berabere kaldı. Altay'ın golünü 31'inci dakikada Paixao atarken, konuk takımın golünü 44'üncü dakikada penaltıdan Poepon kaydetti. Bu sonuçla üst üste ikinci beraberliğini alan Altay 39 puanla 10'uncu sırada kalırken, 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Gazişehir Gaziantep 49 puanla 5'inci sırada kaldı.

Müsabaka öncesi kale arkası tribününde yer alan Gazişehirli taraftarlar yağmur nedeniyle Altay yönetiminin talimatıyla kapalı tribünün sağ bölümüne alındı. Bu jest üzerine Gazişehir taraftarları, "Büyük Altay" tezahüratı yaptı.

9'uncu dakikada konuk ekipten Kerim'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Aydın uzanarak son anda topu kornere tokatladı.

17'nci dakikada gelişen Altay atağında Yasin sağdan kesti, ceza sahasındaki Ferhat'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

31'inci dakikada Altay öne geçti. İbrahim Akın'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Paixao, sağ çaprazdan uzak direğe müthiş bir vuruşla kaleci Günay'ın üzerinden meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

44'üncü dakikada ceza sahasında topa elle müdahale eden Altaylı Yasin penaltıya neden oldu. Penaltı atışında topun başına geçen Poepon, sert bir vuruşla oyuna denge getirdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

48'inci dakikada sağdan İbrahim Akın'ın kullandığı serbest vuruşta Gençer'in kafayla indirdiği topa kale önünde Paixao kafayla dokundu, meşin yuvarlak kaleci Günay'ın kucağında kaldı.

54'üncü dakikada Gazişehir ceza sahasında oluşan karambolde Ulaş kafayı vurdu, kaleci Günay son anda topu kornere çeldi.

69'uncu dakikada soldan Oğulcan'ın ortasında arka direkte Igor topa dokunamayınca konuk ekip mutlak bir golden oldu.

73'üncü dakikada Ferhat ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Günay köşeye giden topu kornere çeldi.

89'uncu dakikada Oğuzlan'la verkaç yapan Kappel'in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti. Müsabaka 1-1 sona erdi.

- İzmir

Kaynak: DHA