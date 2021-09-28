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Altay, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep'le karşılaşacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep'le karşılaşacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas ve şut çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.

İzmir temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Altay, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

Altay, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

Altay, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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