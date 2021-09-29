Altay, Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay, Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay, Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep'le karşılaşacak Altay, hazırlıklarını sürdürdü.

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep'le karşılaşacak Altay, hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından dayanıklılık ve pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik hazırlıklar yaptı.

Altay, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

 Altay antrenmanında korkutan sakatlık! Murat Akça'nın çenesi açıldı

Altay antrenmanında korkutan sakatlık! Murat Akça'nın çenesi açıldı

 'Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir' diyen Altaylı Kappel özür videosu paylaştı: Lafım çarpıtıldı, dava açacağım

"Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" diyen Altaylı Kappel özür videosu paylaştı: Lafım çarpıtıldı, dava açacağım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Alex Teixeira Ali Palabıyık Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altay, Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 18:31:29. #1.11#