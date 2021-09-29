Altay, Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep'le karşılaşacak Altay, hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından dayanıklılık ve pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik hazırlıklar yaptı.

Altay, hazırlıklarına yarın devam edecek.