Haberler » Spor » Altay, Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Kenan Özer'in peşinde! - Spor

Altay, Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Kenan Özer'in peşinde!

Bu sezon Gaziantep temsilcisinde Süper Lig'de sadece 1'i ilk 11'de 11 maçta forma giyerek 207 dakika sahada kalabilen 32 yaşındaki oyuncunun kulüp arayışında olduğu belirtildi.

19.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:01
Altay, Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Kenan Özer'in peşinde!

Bu sezon temsilcisinde Süper Lig'de sadece 1'i ilk 11'de 11 maçta forma giyerek 207 dakika sahada kalabilen 32 yaşındaki oyuncunun kulüp arayışında olduğu belirtildi.


Kuzey Kıbrıs doğumlu tecrübeli futbolcu, kariyerinde Beşiktaş, Karşıyaka, Erciyesspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Akhisarspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve formalarını giydi.


Kenan, Ankaragücü ve Gaziantep'te son 2 sez onda Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.


Kaynak: Hürriyet

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler