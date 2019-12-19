Altay, Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Kenan Özer'in peşinde!

19.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:01

Bu sezon Gaziantep temsilcisinde Süper Lig'de sadece 1'i ilk 11'de 11 maçta forma giyerek 207 dakika sahada kalabilen 32 yaşındaki oyuncunun kulüp arayışında olduğu belirtildi.



Kuzey Kıbrıs doğumlu tecrübeli futbolcu, kariyerinde Beşiktaş, Karşıyaka, Erciyesspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Akhisarspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü formalarını giydi.



Kenan, Ankaragücü ve Gaziantep'te son 2 sez onda Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.



