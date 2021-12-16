Altay galibiyet hasretini dindirmek için Giresun'da

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışında Atakaş Hatayspor'a 2-1 kaybedip galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Altay, yarın deplasmanda GZT Giresunspor'un rakibi olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Siyah-beyazlılarda cezaları sona eren Zeki ve Cebrail'in yanı sıra sakatlıktan çıkan Poko, Eren, Kazımcan ile Björkander sahadaki yerlerini alabilecek.

Ligde sıralamada 18 puanla 16'ncı basamakta yer alan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, Giresun'da tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Kötü seriyi sonlandıracaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Eksik futbolcularımız takıma katıldı. Zor bir süreçten geçsek de toparlanacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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