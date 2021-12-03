Altay, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Altay, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Altay, hazırlıklarını tamamladı.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Siyah-beyazlı ekip, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Altay müsabakasında hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.
PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu?— Haberler (@Haberler) December 2, 2021
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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