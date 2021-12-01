Altay, Galatasaray maçı için ilk çalışmasını yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün konuk ettiği Manisa FK'yi 4-2 yenerek adını 5. tura yazdıran Altay, Galatasaray maçı için ilk çalışmasını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda, dünkü müsabakada forma giyenler yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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