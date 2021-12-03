Altay, Galatasaray deplasmanında puan arayacak

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Altay, yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Altay müsabakasında hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Ligde 17 puanla 13. sırada bulunan Altay, son galibiyetini aldığı 7. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasından sonra çıktığı 7 müsabakada 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Khaly Thiam'ın cezalı olduğu siyah-beyazlı ekipte, bu önemli maç öncesi Muhammed Naderi, Eric Björkander ve Eren Erdoğan'ın ise sakatlıkları devam ediyor.

PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu? — Haberler (@Haberler) December 2, 2021

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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