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Altay Futbol Takımı'nın Kovid-19 testleri negatif çıktı

Altay Futbol Takımı'nın Kovid-19 testleri negatif çıktı
07.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:02

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik heyet ve futbolculara uygulanan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik heyet ve futbolculara uygulanan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayınladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, teknik heyet, futbolcular ve personele 4 Mayıs Pazartesi günü İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Yapılan testlerin hepsinin negatif çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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