Altay, final için sahada
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Altay, final için sahada

Altay, final için sahada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay, TFF 1. Lig Play-off Yarı Final rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor'a kaybetmeyerek finale yükselmeyi hedefliyor.

Altay, TFF 1. Lig Play-off Yarı Final rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor'a kaybetmeyerek finale yükselmeyi hedefliyor.

TFF 1. Lig Play-off yarı final rövanş maçında Altay, İstanbulspor'a konuk oluyor. Yarın 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak.

Final için sahada

Geçtiğimiz pazartesi günü İzmir'de oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Altay, İstanbul'a finale yükselmek için gidecek. Siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesinden galibiyet veya beraberlikle ayrılması halinde rakibini eleyerek finale adını yazdıracak. İzmir temsilcisi, rakibine karşı alacağı 1-0 ve 2-1'lik yenilgilerin yanı sıra sahadan 2 farklı mağlubiyetle ayrılması halinde yarı finalde elenmiş olacak. Altay, ikinci maçta da rakibine kaybetmeden TFF 1. Lig Play-off Finali'ne yükselmeyi hedefliyor.

Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin rövanş maçına şu 11 ile başlaması bekleniyor:

"Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Erdem Uğurlu, Poko, Scuk, Regattin, Kappel, Erhan Çelenk, Marco Paixao." - İZMİR

Altay, final için sahada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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