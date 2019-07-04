Altay Ferhat'ı Samsun'a kaptırdı
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sözleşmesi sona eren ön libero Ferhat Çulcuoğlu, yeni sezon öncesi 2'nci Lig takımlarından Yılport Samsunspor'la anlaştı.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sözleşmesi sona eren ön libero Ferhat Çulcuoğlu, yeni sezon öncesi 2'nci Lig takımlarından Yılport Samsunspor'la anlaştı.
Siyah-beyazlı yönetimin yeniden anlaşmak istediği tecrübeli futbolcu daha cazip bir teklif sunan Samsunspor'un yolunu tuttu. İzmir ekibine 2017-18 sezonu öncesi Ankaragücü'nden transfer olan Ferhat, siyah-beyazlı formayla 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Geçen sezon 1'inci Lig'de 29 karşılaşmada kupada ise 2 maçta görev alan 32 yaşındaki futbolcu, ligde 2 kez rakip fileleri sarstı. Transfer yasağı bulunan ve henüz takviye yapamayan Altay, bir oyuncusunu daha kaybetti.
- İzmir
Kaynak: DHA
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