Altay Ferhat'ı Samsun'a kaptırdı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sözleşmesi sona eren ön libero Ferhat Çulcuoğlu, yeni sezon öncesi 2'nci Lig takımlarından Yılport Samsunspor'la anlaştı.

Siyah-beyazlı yönetimin yeniden anlaşmak istediği tecrübeli futbolcu daha cazip bir teklif sunan Samsunspor'un yolunu tuttu. İzmir ekibine 2017-18 sezonu öncesi Ankaragücü'nden transfer olan Ferhat, siyah-beyazlı formayla 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Geçen sezon 1'inci Lig'de 29 karşılaşmada kupada ise 2 maçta görev alan 32 yaşındaki futbolcu, ligde 2 kez rakip fileleri sarstı. Transfer yasağı bulunan ve henüz takviye yapamayan Altay, bir oyuncusunu daha kaybetti.

Kaynak: DHA

- İzmir