Altay, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Altay karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Altay karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra çift kale maç yaptı.
Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz