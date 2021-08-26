Altay, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Altay, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altay, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Altay, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 3. haftasında Altay, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 29 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak maç öncesinde siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. İzmir temsilcisi, bu hazırlıklar kapsamında sabah saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Denizli ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma, dayanıklılık ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

(İHA)

Altay, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Altay, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Altay, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Altay, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Altay, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin İbrahim Aydemir Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Altay, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 16:27:09. #1.15#

title