Altay, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA, Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Altay, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanın başında Özbalta futbolculara konuşma yaptı. Koşunun ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı son antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

Altay, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Altay, Mart, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title