Altay, Fatih Karagümrük deplasmanında puan arayacak
AA, Ali Korkmaz - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında çıkmaya çalışan Altay, 28. haftada yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında çıkmaya çalışan Altay, 28. haftada yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak VavaCars Fatih Karagümrük-Altay müsabakasında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak. Ligde 16 maç galip gelemedikten sonra teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 4 müsabakada 7 puan çıkaran Altay, haftaya 25 puanla 18. sırada girdi.
Siyah-beyazlı ekipte Eren Erdoğan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
İlk yarıda konuk ettiği rakibine 1-0 yenilen Altay, geride kalan 9 Süper Lig maçında rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
AA / Ali Korkmaz - Spor