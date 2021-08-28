Altay evinde Fenerbahçe ile oynuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay evinde Fenerbahçe ile oynuyor

Altay evinde Fenerbahçe ile oynuyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de sezonun ilk 2 haftasında aldığı 2 galibiyetle 6 puan toplayan ve averajla liderlik koltuğuna oturan Altay, yarın evinde kendisi gibi 2'de 2 yapan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de sezonun ilk 2 haftasında aldığı 2 galibiyetle 6 puan toplayan ve averajla liderlik koltuğuna oturan Altay, yarın evinde kendisi gibi 2'de 2 yapan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın biletleri VIP tribün 1635, numaralı tribün 1090, maraton 109, kuzey ve güney kale arkası 54.5 TL olarak belirlenirken, stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında satışa sunulan biletler 20 dakikada tükendi. 

Ev sahibi siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle ilk 2 maçta forma giyemeyen İsveçli stoper Eric Björkander'in iyileşmesiyle kadroda eksik kalmadı. Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz takımdan ayrı çalışırken, Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'un tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede her iki takım da 3'te 3 yapmak için sahaya çıkacak. Son olarak 2009'da kupada rakip olan Altay ile Fenerbahçe, 18 yıl sonra Süper Lig'de kozlarını paylaşacak.

MUSTAFA DENİZLİ 8'DE 8 PEŞİNDEAltay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 8'inci maçında da galibiyet almaya çalışacak. İzmir ekibi ile geçen sezon 1'inci Lig'de 5 karşılaşmada görev yapan usta teknik adam, aldığı 5 galibiyetle Altay'ın 18 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirmişti. Bu sezon da 2 maçta 6 puan toplayan Mustafa Denizli, Fenerbahçe karşısında da galip gelerek art arta 8'inci kez sahadan zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor. 71 yaşındaki Denizli, 2000-01 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı.FENERBAHÇE MORALLİSezona evindeki 3-0'lık Yukatel Kayserispor galibiyetiyle başlayan Altay, 2'nci hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek zirveye yerleşti. İlk hafta deplasmanda Adana Demirspor'u tek golle mağlup eden Fenerbahçe ise geçen hafta evinde Fraport-Tav Antalyaspor'u 2-0'lık skorla yendi. Sarı-lacivertliler son olarak perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off rövanş maçında deplasmanda Helsinki'yi 5-2 yenerek moral depoladı.

 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ali Koç, Santa Clara'nın Başkanı İsmail Uzun ile Morita'nın transferi için el sıkıştı
Ali Koç, Santa Clara'nın Başkanı İsmail Uzun ile Morita'nın transferi için el sıkıştı
Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Muslera Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Altay evinde Fenerbahçe ile oynuyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 12:15:52. #1.16#

title