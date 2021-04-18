Altay evinde çıkış peşinde
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Altay evinde çıkış peşinde

Altay evinde çıkış peşinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de son 2 haftada 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Süper Lig yarışında 2'nci sıraya yükselme fırsatını kaçıran Altay, yarın evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Adanaspor karşısında tekrar çıkış arayacak.

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TFF 1'inci Lig'de son 2 haftada 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Süper Lig yarışında 2'nci sıraya yükselme fırsatını kaçıran Altay, yarın evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Adanaspor karşısında tekrar çıkış arayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. İzmir temsilcisi ligde son 4 haftaya 54 puanla 4'üncü; Adana ekibi ise 34 puanla 13'üncü basamakta girdi.

İlk yarıda Altay, rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda kulübe ihtarname göndermesi nedeniyle Ankaraspor deplasmanına götürülmeyen Hollandalı Kappel'in şikayetini geri çekmesi üzerine Adanaspor maçında yeniden ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. İzmir ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, 2017-18 sezonunda çalıştırdığı Adanaspor'a bu kez rakip olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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