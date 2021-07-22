Altay, Eric Bjönkander'i kadrosuna kattı
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Altay, Eric Bjönkander'i kadrosuna kattı

Altay, Eric Bjönkander'i kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay, İsveçli stoper Eric Björkander ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Altay, İsveçli stoper Eric Björkander ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Altay, yeni sezon öncesinde ilk transferini yaptı. Siyah-beyazlılar, son olarak İsveç takımlarından Mjallby takımında forma giyen Eric Björkander'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki İsveçli stoperi İzmir'e getiren Altay, 3 yıllık sözleşmeye imza attırdı.

Mjallby takımının altyapısında futbola başlayan Eric Björkander, 2016'da yine bir İsveç takımı GIF Sundsvall takımına transfer olmuştu. Geçtiğimiz yıl yeniden Mjallby takımına dönen Björkander, Altay'a transfer olmasıyla beraber ilk kez ülkesi dışında bir takımda forma giyecek. 25 yaşındaki stoper, kariyerinde 202 resmi maça çıkarken bu maçlarda 6 gol atarken 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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