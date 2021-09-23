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Altay, Erhan Çelenk'in centilmen davranışını sosyal sorumluluk projesine dönüştürecek

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay, Erhan Çelenk'in centilmen davranışını sosyal sorumluluk projesine dönüştürecek

Süper Lig ekiplerinden Altay, Çaykur Rizespor karşısında Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce topu taca atan Erhan Çelenk'in davranışını sosyal sorumluluk projesine dönüştürme kararı aldı.

Süper Lig ekiplerinden Altay, Çaykur Rize spor karşısında Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce topu taca atan Erhan Çelenk'in davranışını sosyal sorumluluk projesine dönüştürme kararı aldı.

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Erhan Çelenk'in Akçaabat'taki ilkokulu Dörtyol ile futbolcu arkadaşı Harun Topaloğlu'nun öğretmenlik yaptığı Çayırbağı İmam Hatip Ortaokulu'na tecrübeli oyuncuyla birlikte 1914 adet spor malzemesi desteğinde bulunacaklarını belirtti.

Müsabakanın ardından başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir olmak üzere her kesimden tebrik telefonları aldıklarını bildiren Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Türk futbolunda her dönem centilmenlik ve saygınlığı temsil eden bir kulüp olarak Erhan Çelenk'in davranışı bizi gururlandırdı. Olması ve yapılması gereken bir hareket olmasına rağmen unuttuğumuz değerleri hatırlatması açısından çok önemli. Futbolu güzel kılan, kupa ve şampiyonluklar değil işte bu davranışlar. Çocuklarımıza saygı, sevgi ve centilmenlikle örnek olmalıyız. Erhan'ın ilkokul öğretmeni Cevdet Uzunali'ye ve ailesine böylesine karakterli bir insan yetiştirdikleri için teşekkür ederiz. Öğretmenlerin hayatımızdaki yeri işte böylesine önemli. Söylenen bir söz, bir gün geliyor ve tüm güzelliğiyle ortaya çıkıyor."

Ekmekçioğlu, Erhan Çelenk'i Beşiktaş maçı öncesinde ödüllendireceklerini belirterek, "Şu aşamada konuyla ilgili bir ödül sistemi belirliyoruz. Kulübümüz genelinde fair-play'i destekleyip, bunu bir sosyal sorumluluk hareketi ile ülke geneline yayacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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