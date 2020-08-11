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Altay, Ergin Keleş ve Burak Öğür'ü kadrosuna kattı

Altay, santrfor Ergin Keleş ve kaleci Burak Öğür'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Altay, Ergin Keleş ve Burak Öğür'ü kadrosuna kattı
11.08.2020 20:46 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:50

Altay, santrfor Ergin Keleş ve kaleci Burak Öğür'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da transferler ardı ardına geliyor. Daha önce Jasmin Scuk, Jovan Blagojeviv ve Erhan Çelenk'i transfer eden siyah-beyazlı kulüp, son olarak Akhisarspor forması giyen 33 yaşındaki santrfor Ergin Keleş ve Ümraniyerspor'da forma giyen 30 yaşındaki kaleci Burak Öğür'ü renklerine bağladı. Her iki oyuncuyla da 1'er yıllık sözleşme imzalayan İzmir ekibi, böylece kadrosuna 5. takviyesini yapmış oldu.

Geçtiğimiz sezon Akhisarspor forması giyen Ergin Keleş, boy gösterdiği 23 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Ümraniyespor'dan transfer edilen kaleci Burak Öğür ise 34 maçın tamamında 90 dakika forma giymişti. Deneyimli kaleci, bu maçlarda kalesinde toplamda 49 gol görürken 7 maçı da gol yemeden kapatmayı başarmıştı. Altay Spor Kulübü, her iki oyuncuya da başarılar dileyerek camiaya hayırlı olsun açıklamasını yaptı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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