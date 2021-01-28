Altay en sert virajda
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Altay en sert virajda

28.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:46
Altay en sert virajda

TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son maçında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 yenildikten sonra ikinci devrenin ilk müsabakasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 1-0 yenilerek zirvenin 6 puan gerisine düşen 32 puanlı Altay, pazartesi günü evinde İstanbulspor'la en zor...

TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son maçında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 yenildikten sonra ikinci devrenin ilk müsabakasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 1-0 yenilerek zirvenin 6 puan gerisine düşen 32 puanlı Altay, pazartesi günü evinde İstanbulspor'la en zor sınavlarından birine çıkacak. Siyah-beyazlılar, attığı 38 golle ligin en skorer takımını durdurmaya çalışacak.

İzmir temsilcisi, son 5 maçını kazanan 37 puanlı İstanbulspor'un serisini bitirerek yeniden ilk 2 için iddialı konuma gelmeyi hedefliyor. Altay, karşılaşmayı kaybetmesi halinde Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atacak. İlk yarıda İstanbulspor'a deplasmanda 2-1 yenilen siyah-beyazlı takım, sahadan zaferle ayrılması halinde iç sahada 4'te 4 yapacak.Bu arada Kocaelispor'la anlaşan Yılmaz Özeren, takım arkadaşlarıyla vedalaşıp kulüpten ayrıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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