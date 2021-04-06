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Altay doludizgin

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altay doludizgin

TFF 1. Lig'de deplasmanda Bursaspor'u 3-1 mağlup eden Altay, üst üste 5. galibiyetini alarak zirve yarışını sürdürdü.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Bursaspor'u 3-1 mağlup eden Altay, üst üste 5. galibiyetini alarak zirve yarışını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, hücumda gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

TFF 1. Lig'in 28. hafta maçında Altay, konuk olduğu Bursaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlı takım 28 hafta sonunda puanını 53'e çıkararak 3. sıradaki yerini korudu.

Bursaspor galibiyetiyle önemli bir eşiği aşan Altay, aynı zamanda da üst üste 5. galibiyetini elde etmiş oldu. Son olarak ligin 23. haftasında Altınordu'ya kaybeden siyah-beyazlılar, bu maçın ardından deplasmanda Giresunspor'u 2-1, sahasında Tuzlaspor'u 5-0, deplasmanda Balıkesirspor'u 3-0 ve iç sahada Menemenspor'u 3-0 mağlup etmişti. Altay'da 21. haftada göreve gelen Teknik Direktör Osman Özköylü de takımının başında çıktığı 8. maçında 6. galibiyetini almış oldu.

Ligin en golcüsü

Üst üste 5 maçtan 3 puanla ayrılan Altay, bu maçlarda gösterdiği etkili hücum performansıyla da takdir topladı. Son 5 maçta rakip filelere 16 gol bırakan İzmir temsilcisi, kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Aynı zamanda 55 golle ligin en fazla gol atan takımı olan Altay, +25 averajla da ligin en iyi averajına sahip olan takımı konumunda bulunuyor. Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao da 20 golle ligde gol krallığı yarışını önde götürüyor. - İZMİR

Altay doludizgin
Altay doludizgin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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