Altay, Doğa İşeri'yi transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ayrılan Doğa İşeri'yi kadrosuna dahil etti.
13.01.2020 22:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:44
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ayrılan Doğa İşeri'yi kadrosuna dahil etti.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Doğa İşeri ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbola Antalyaspor altyapısında başlayan sol bek Doğa İşeri, Kepez Belediyespor, Kemerspor 2003, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da mücadele etti.
Kaynak: AA
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