Altay deplasmanda Bandırmaspor'la oynuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Altay deplasmanda Bandırmaspor'la oynuyor

02.01.2021 11:28 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:33
Altay deplasmanda Bandırmaspor'la oynuyor

TFF 1'inci Lig'de hafta içinde deplasmanda Tuzlaspor'la oynadığı erteleme maçını 1-0 kazanarak averajla liderliğe yükselen Altay, yarın ilk yarının son maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacak.

TFF 1'inci Lig'de hafta içinde deplasmanda Tuzlaspor'la oynadığı erteleme maçını 1-0 kazanarak averajla liderliğe yükselen Altay, yarın ilk yarının son maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacak.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Emre Malok yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Altay'da golcü Armand Gnanduillet'in ardından takımdan ayrılan kaleci Burak ve Anton Putsila'nın yanı sıra sakatlığı süren Harun kadroda yer almayacak. Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan 32 puanlı İzmir temsilcisi, 3'te 3 yapan 21 puanlı rakibini yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Teknik direktör Yücel İldiz, "Devre arasına 35 puanla girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Can Bartu Arda Turan Ryan Babel Güven Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Bursa Çocuk Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altay deplasmanda Bandırmaspor'la oynuyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 11:32:48. #1.15#
title