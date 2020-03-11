SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Altay'dan zirveye gözdağı - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Altay, Spor

Altay'dan zirveye gözdağı

TFF 1'inci Lig'de evinde 1-0 geriye düştüğü maçta lider Hatayspor'u 2-1 yenerek iç sahada üst üste 5'inci galibiyetini alan Altay, Süper Lig yolunda yarıştığı rakiplerine gözdağı verdi.

11.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:07
Altay'dan zirveye gözdağı

TFF 1'inci Lig'de evinde 1-0 geriye düştüğü maçta lider Hatayspor'u 2-1 yenerek iç sahada üst üste 5'inci galibiyetini alan Altay, Süper Lig yolunda yarıştığı rakiplerine gözdağı verdi. Süper Lig potasında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la arasındaki puan farkını 4'e indiren 42 puanlı Altay, bitime 7 hafta kala iddiasını ve her takımı yenebileceğini kanıtladı. Cumartesi günü deplasmanda aynı puanı paylaştığı Karagümrük'e konuk olacak siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta yine Süper Lig hedefindeki ekiplerden Akhisarspor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi daha sonra Eskişehirspor (D), Osmanlıspor, Adana Demirspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Giresunspor'la (D) birbirinden kritik sınavlara çıkacak.

KOŞUKAVAK'LA GELEN BAHAR

Altay'ın başında çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan teknik direktör Yalçın Koşukavak, siyah-beyazlı kulübü Süper Lig yarışında tutarak alkış topladı. Bu sezon Sait Karafırtınalar ve Ali Tandoğan'ın ardından göreve getirilen 47 yaşındaki deneyimli teknik adam, maç başına 2.2 puan ortalaması tutturdu.Hatayspor galibiyeti sonrası, "Zor bir periyotta zor maçlar oynuyoruz. Oyuncularım senaryolarıma hayat katıyorlar" yorumu yapan teknik patron Koşukavak, sosyal medya hesabından, "Geri adım atmayan, son düdüğe kadar savaşan, her maçı kazanmaya aday, vazgeçmeden oyunun içinde kalan, tutkuyu ve kazanma arzusunu sonuca dönüştüren 'Takım' olmak en önemlisiydi" mesajı yayınladı.PAIXAO'DAN GOLLERE DEVAMAltay'ın gol kralı patentli yıldızı Marco Paixao, bu sezon da gol krallığı yarışında yine en iddialı isim olduğunu gösterdi. Hatayspor filelerine biri penaltıdan olmak üzere 2 gol bırakarak toplam gol sayısını 16'ya çıkaran 35 yaşındaki santrfor, son 5 maçta 7 gol kaydetti. Portekizli forvet bu periyotta Adanaspor (3), Bursaspor, Altınordu ve Hatayspor (2) ağlarını havalandırırken, sadece Menemenspor maçında gol atamadı. Paixao, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 29 gol kaydetmişti.YÖNETİMDEN DESTEK ÇAĞRISI

Altay'da Süper Lig yolunda ilk etapta 10 bin kart hedefiyle Passolig atağı başlatıp bilet fiyatlarında da indirime giden yönetim, hafta içi ve gündüz oynanmasına rağmen Hatayspor maçında tribün desteğini arkasına almayı başardı. Profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, ligin bitimine 7 maç kala her müsabakayı final niteliğinde gördüklerini, Süper Lig hedefinde en büyük avantajlarının camiadaki istek ve beraberlik olduğunu söyledi. Bozok, "Akhisarspor, Osmanlıspor ve BŞB Erzurumspor maçlarımızı Bornova'da kapalı gişe oynamak istiyoruz. Kalan 3 iç saha maçımıza kentimizin tüm belediye başkanlarını ve sivil toplum örgütlerini bekliyoruz. Unutulmasın ki Altay kazanırsa İzmir kazanır. Süper Lig'de olmamız şehrimizin sosyal, kültürel ve ticari hayatını da hareketlendirecektir" dedi.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Spor
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Spor
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Spor
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Spor
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Spor
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Spor
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı '14 gün kuralı' hakkında bilgilendirmede bulundu
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Merkel'den koronavirüs açıklaması: Almanya'da yaşayan insanların çoğuna bulaşacak
Merkel'den koronavirüs açıklaması: Almanya'da yaşayan insanların çoğuna bulaşacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Can Yaman Levent Can Cem Yılmaz Berkay Şahin
Spor Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Altay'dan zirveye gözdağı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:09:14. #1.15#