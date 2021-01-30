Altay'dan Stachowiak hamlesi
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Altay'dan Stachowiak hamlesi

30.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:47
Altay'dan Stachowiak hamlesi

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Altay'ın, Polonyalı kaleci Adam Stachowiak ile anlaştığı iddia edildi.

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Altay'ın, Polonyalı kaleci Adam Stachowiak ile anlaştığı iddia edildi. Kaleci Burak Öğür'ün takımdan ayrılmasının ardından 1 numara arayışına geçen yönetimin 1.90 boyundaki tecrübeli file bekçisiyle prensipte el sıkıştığı ileri sürüldü. Ülkemizde 2015-2018 yılları arasında 4 sezon Gaziantep FK'da görev alan 34 yaşındaki kaleci, 2018-20 yılları arasında Denizlispor'da forma giydi.

Sezonun ilk yarısını boşta geçiren Stachowiak, Süper Lig'de 26, 1'inci Lig'de ise 134 karşılaşmada oynadı. Deneyimli eldiven 2018-19'da Denizlispor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Ara transfer döneminde Deniz Kadah, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım, Murat Akça, Cebrail Karayel ve Marcio Mossoro ile sözleşme imzalayıp İlhan Depe'nin işini bitirmeye hazırlanan Altay, Stachowiak ile 8 takviye yapmış olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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