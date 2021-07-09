Altay'dan savunmaya İsveçli takviye
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Altay'dan savunmaya İsveçli takviye

Altay'dan savunmaya İsveçli takviye
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'e 18 yıl aranın ardından döndükten sonra transferde birçok isimle ilgilenmesine rağmen henüz resmi olarak imza attırmayıp sessiz kalan Altay'ın dış transferde İsveçli stoper Eric Björkander ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Süper Lig'e 18 yıl aranın ardından döndükten sonra transferde birçok isimle ilgilenmesine rağmen henüz resmi olarak imza attırmayıp sessiz kalan Altay'ın dış transferde İsveçli stoper Eric Björkander ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Ülkesinin Mjallby takımında forma giyen 25 yaşındaki savunmacının siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. İsveç basınında yer alan haberlere göre Altay'ın oyuncunun bonservis ücretini ödediği ve sağlık kontrolünden geçecek Björkander'in bir sorun yaşanmaması halinde imza atmasının an meselesi olduğu ifade edildi.

25 yaşındaki oyuncu Allsvenskan Ligi'nde toplam 111 maça çıktı. Yeni sezona takımıyla başlayan İsveçli futbolcu, oynanan 9 maçta da ilk 11'de yer alırken, 4 Temmuz'da deplasmanda 2-1 kaybettikleri IK Sirius maçında 1 gol kaydetti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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