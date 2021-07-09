Altay'dan savunmaya İsveçli takviye

Süper Lig'e 18 yıl aranın ardından döndükten sonra transferde birçok isimle ilgilenmesine rağmen henüz resmi olarak imza attırmayıp sessiz kalan Altay'ın dış transferde İsveçli stoper Eric Björkander ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.