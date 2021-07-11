Altay'dan Olinga atağı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay'dan Olinga atağı

Altay'dan Olinga atağı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, dış transferde Kamerunlu sol kanat Fabrice Olinga'ya kanca attı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, dış transferde Kamerunlu sol kanat Fabrice Olinga'ya kanca attı.

Siyah-beyazlıların, 2015-16 sezonundan bu yana Belçika'da Royal Excel Mouscron kulübünde görev alan 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi. Kamerun Milli Takımı'nda da görev alan Olinga'nın bonservisinin elinde olduğu bildirildi. Ülkesinde Samuel Eto'o Academy'de futbola başlayan Fabrice Olinga, daha sonra İspanya ekibi Mallorca'nın altyapısına transfer oldu. İspanya'da Malaga, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Apollon Limassol, Belçika'da SV Zulte Waregem, İtalya'da Sampdoria, Romanya'da Viitorul Constanta kulüplerinde görev alan Kamerunlu futbolcu geçen sezon 24 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i transfer etti
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i transfer etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Tolga Akış Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Aykut Kocaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altay'dan Olinga atağı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 13:04:41. #1.16#

title