Altay'dan Nijeryalı Okoli atağı

07.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:15

TFF 1'inci Lig'de devre arası hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Altay, Nijeryalı Paschal Okoli'yi denemeye aldı.

Siyah-beyazlı takımla kampta antrenmanlara çıkan 22 yaşındaki ön liberonun beğenilmesi halinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Daha önce Türkiye'de 2016-17 sezonunda Bursaspor U21 takımında forma giyen Okoli, 2017-18'de yeşil-beyazlı formayla ligde ve kupada 1'er müsabakada şans buldu. Son olarak Bosna Hersek'in NK Celik Zenica takımında forma giyen Paschal Okoli için son kararı Teknik direktör Ali Tandoğan verecek.

Kaynak: DHA