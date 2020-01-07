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Altay'dan Nijeryalı Okoli atağı

TFF 1'inci Lig'de devre arası hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Altay, Nijeryalı Paschal Okoli'yi denemeye aldı.

07.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:15
Altay'dan Nijeryalı Okoli atağı

TFF 1'inci Lig'de devre arası hazırlıklarını kampında sürdüren , Nijeryalı Paschal Okoli'yi denemeye aldı.

Siyah-beyazlı takımla kampta antrenmanlara çıkan 22 yaşındaki ön liberonun beğenilmesi halinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Daha önce Türkiye'de 2016-17 sezonunda Bursaspor U21 takımında forma giyen Okoli, 2017-18'de yeşil-beyazlı formayla ligde ve kupada 1'er müsabakada şans buldu. Son olarak Bosna Hersek'in NK Celik Zenica takımında forma giyen Paschal Okoli için son kararı Teknik direktör Ali Tandoğan verecek.


Kaynak: DHA
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