SPOR Altay'dan Mustafa Denizli'ye çağrı
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SPOR Altay'dan Mustafa Denizli'ye çağrı

SPOR Altay'dan Mustafa Denizli'ye çağrı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay'dan Mustafa Denizli'ye çağrıMustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulübün efsane futbolcusu Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük görevini kabul etmesi için çağrıda bulundu.

Altay'dan Mustafa Denizli'ye çağrı

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulübün efsane futbolcusu Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük görevini kabul etmesi için çağrıda bulundu.

Sezona Yücel İldiz'le başlayıp son olarak Osman Özköylü ile yolları ayırdıklarını hatırlatan başkan Ekmeçioğlu, "Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüzle yollarımızı ayırdıktan sonra bir araya geldik ve en iyi görevlendirmeyi yapmak için alternatiflerimizi değerlendirdik. Futbol dünyamızda öne çıkan ve Altay için uygun olan isimleri belirledik. Elimizde listemiz hazır ama biliyoruz ki bizlerin, taraftarlarımızın, oyuncularımızın kısacası tüm camiamızın hayallerini süsleyen tek bir isim var" dedi.

"Diğer adaylarla görüşmelere geçmeden önce Altay'ı destekleyen, yanında yer alan herkesin gönlündeki ismi bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Onu takımımızın başında görmek her Altaylı'nın en büyük rüyası" diyen başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Bu yüzden bir çağrımız var. Kulübümüz için her zaman ve her koşulda en doğru ismi göreve davet ediyoruz. Sadece Altay'ın değil, Türk futbolunun en büyük efsanelerinden birini, futbol yaşamı zaferlerle dolu bir ismi Altay'ın başında görmek istiyoruz. Mustafa Denizli'ye başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz kaptanımıza, futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü, teknik direktörlükle taçlandırması için çağrı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"18 YIL FORMAMIZI GİYDİ"

Mustafa Denizli'nin 18 yıl Altay forması giydiğini söyleyen başkan Özgür Ekmekçioğlu, "18 yıl boyunca formamızı büyük bir başarı ve gururla taşıyıp sonraki kariyerinde kulübümüzde hiç görev almayan Altaylı Büyük Mustafa'nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz" diye konuştu.

SPOR Altay'dan Mustafa Denizli'ye çağrı
SPOR Altay'dan Mustafa Denizli'ye çağrı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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