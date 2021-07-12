Altay'dan Mustafa Denizli açıklaması

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin göreve devam edeceği resmen açıklandı.

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin göreve devam edeceği resmen açıklandı. Altay'ı 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran tecrübeli teknik adamın görevine bugün başlayacağı, hafta içinde de törenle resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Play-Off finali sonrasında teknik direktörümüz Sn. Mustafa Denizli ile başlayan görüşmelerimiz Süper Lig'de izleyeceğimiz yolun belirlenmesi için kesintisiz olarak bugüne kadar sürmüştür. Süper Lig hedefimize ulaşmamızda büyük pay sahibi olan Sn. Mustafa Denizli hocamız resmi sözleşmesini bu hafta içi düzenlenecek törenle imzalayacak, profesyonel futbol takımımız ise çalışmalarını bugünden itibaren hocamızın nezaretinde sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı