Altay'dan Karşıyaka'ya dost eli

Karşıyaka yönetimi 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırmak için yoğun mesai harcarken, camiadan verilen desteğin yanı sıra bir destek de İzmir'in köklü spor kulübü Altay'dan geldi.

Karşıyaka yönetimi 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırmak için yoğun mesai harcarken, camiadan verilen desteğin yanı sıra bir destek de İzmir'in köklü spor kulübü Altay'dan geldi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı'yı arayan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, transfer yasağına neden olan dosyalardan birini de kendilerinin karşılayacağını söyledi.

Karşıyaka yönetimi 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırmak için yoğun mesai harcarken, camianın belli kesiminden gelen destek, güç ve moral oldu. TFF 3. Lig'den kurtulmak için 'Zincirleri Kırıyoruz' sloganıyla kampanya başlatan ve son olarak 3 yıllık futbol kombinelerini satışa sunan yönetim, transfer yasağını kaldırma noktasında sona yaklaştı.

Yasağın kalkması konusunda bir diğer güzel destek de Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan geldi. Altay Başkanı Ekmekçioğlu, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı'yı arayarak transfer yasağına neden olan dosyalardan birini de kendilerinin karşılayacağını söyledi.

Az çok demeden yanlarında olan ve transfer yasağının kaldırılması için destek veren herkese, her gruba teşekkür eden Büyükkarcı, "Biz birlikte güçlüyüz. KSK benim değil bizim kulübümüz. Bu destek arttıkça yasağı kaldırma süremiz de kısalacak. Camiadan bu konuyla ilgili daha çok işbirliği bekliyoruz. Taraftarlarımız için de 3 yıllık futbol kombine kartlarını satışa çıkardık. Kombinelere büyük ilgi olacağını düşünüyoruz. Karşıyaka'nın futbolda hak ettiği yere gelmesi için projelerimiz, çalışmalarınız artarak sürecek. Yasağın kalkması konusunda böylesine güzel ve anlamlı bir adım atan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'na ve Altay camiasına sonsuz teşekkür ediyoruz. Son yıllarda ortaya çıkan sporun yalnızca çekişmeden ibaret olduğu yönündeki anlayış, bu tarz karşılıksız ve birbirini yüceltmeye çalışan bakış açısıyla yıkılacak, sporun gerçek ruhuna ulaşmamıza vesile olacaktır" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı