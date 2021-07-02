Altay'dan kaleye Korcan atağı
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Altay'dan kaleye Korcan atağı

Altay'dan kaleye Korcan atağı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ALTAY'da takımı 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli'yle henüz resmi olarak sözleşme yenilenmeyip, tecrübeli teknik adamın, "Ben cevabımı 1 ay önce verdim.

ALTAY'da takımı 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli'yle henüz resmi olarak sözleşme yenilenmeyip, tecrübeli teknik adamın, "Ben cevabımı 1 ay önce verdim. Bekleten değil bekleyen tarafım" çıkışının ardından iki taraf arasındaki gelişmeler merakla takip edilirken, yönetim transfer arayışlarını da sürdürüyor. Bodrumspor'dan golcü Ozan Sol ve Alanyaspor'dan ön libero Ceyhun Gülselam'la söz kesen siyah-beyazlılar, son olarak geçen sezon Ankaragücü'nde oynayan kaleci Korcan Çelikay'a kanca attı.

Geçen sezon Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşadığı Başkent ekibiyle yollarını ayıran deneyimli file bekçisinin siyah-beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Altyapısında oynadığı Beşiktaş'ta profesyonel olup, Tepecik Belediyespor, Diyarbakırspor ve Sivasspor kulüplerinde de forma giyen 33 yaşındaki kaleci Korcan, son 4.5 sezonda görev aldığı Ankaragücü'nde 2'nci Lig ve 1'nci Lig'de iki kupa kaldırdı. Süper Lig'de 113 karşılaşmada görev alan tecrübeli eldivenin Altay'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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