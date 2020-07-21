Altay'dan kaleci atağı TFF 1'inci Lig'de Play-Off biletini 2 puanla kaçıran Altay'da yönetim gelecek sezon için kolları sıvadı.

TFF 1'inci Lig'de Play-Off biletini 2 puanla kaçıran Altay'da yönetim gelecek sezon için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların, Cesar Grup Ümraniyespor'dan kaleci Burak Öğür'e talip olduğu öğrenildi. Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinde, "200 bin TL karşılığında serbest kalır" maddesi bulunduğu öğrenildi. Altay'ın yanı sıra Süper Lig'de mücadele eden bir başka İzmir temsilcisi Göztepe'nin de Burak'la ilgilendiği iddia edildi. Tecrübeli kalecinin yeni adresinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Futbola başladığı Darıca Gençlerbirliği'nde profesyonel olan Burak, daha önce Sancaktepe FK, Boluspor, 1920 Maraşspor, Tuzlaspor kulüplerinde de görev aldı. 2012-13 sezonundan bu yana Ümraniyespor'un kalesini koruyan deneyimli eldiven, kulübüyle 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de iki şampiyonluk yaşadı. 2017-18'de Ümraniyespor'la 1'inci Lig'de Play-Off deneyimi kazanan Burak, 1'inci Lig'de 128 maça çıktı.

Kaynak: DHA