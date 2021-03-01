Altay'dan güç gösterisi
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Altay'dan güç gösterisi

01.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:12
Altay'dan güç gösterisi

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda lider Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek rakibinin 12 haftalık galibiyet, 16 maçlık yenilmezlik serisini sona erdiren Altay, her takımı yenebilecek güçte olduğunu gösterdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda lider Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek rakibinin 12 haftalık galibiyet, 16 maçlık yenilmezlik serisini sona erdiren Altay, her takımı yenebilecek güçte olduğunu gösterdi. Son 12 karşılaşmada sadece 1 gol yiyen Karadeniz ekibinin kalesine 90 dakikada 2 gol bırakan siyah-beyazlılar, aldığı kritik 3 puanla adını yeniden Play-Off hattına yazdırmayı başardı. Sezonun ilk yarısında Altay'la 1-1 berabere kaldıktan sonra üst üste 12 maç kazanan Giresunspor'un serisi yine Altay karşısında sona erdi. Yapılan flaş transferlere rağmen ligde aldığı istikrarsız sonuçlarla eleştirilen siyah-beyazlı ekip, lideri devirerek kara bulutları dağıttı. Giresunspor'u Erhan ve Paixao'nun golleriyle dize getiren Altay'da yönetim ve teknik ekip derin bir nefes alırken, taraftarlar ve camianın da yüzü güldü. İç sahada son 3 maçını kaybetmesine rağmen, deplasmandaki son 3 müsabakadan 9 puan çıkaran Altay, yarışa tutunarak Süper Lig umudunu sürdürdü. Teknik direktör Osman Özköylü, "Bu galibiyetle ne kadar iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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