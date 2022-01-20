Altay'dan en kötü seri

İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 yenilen Altay, umut tüketmeye devam etti. Bu sonuçla galibiyet hasretini 14 maça çıkarıp üst üste 7'nci maçını da kaybeden siyah-beyazlılar, kurtuluş yarışında en az 5 puan geriye düşerek ateş hattında kaldı. Siyah-beyazlılar son olarak 2002-2003 sezonunda 7 maç üst üste sahadan yenilgiyle ayrıldı. O sezon Malatyaspor, Fenerbahçe, Elazığspor, Galatasaray, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a art arda kaybeden Altay, lig bitiminde küme düştü. Bu sezona ise adeta fırtına gibi başlayan İzmir ekibi, 7'nci hafta 2-1 kazandığı Beşiktaş maçının ardından galibiyet göremedi. İlk 7 haftada 15 puan toplayan Altay, ardından aylardır yalnız 3 puan alabildi.

Bu periyotta 15 müsabakaya çıkan Altay, sadece 3 beraberlikle 3 puan elde ederken, 12 karşılaşmasını ise puansız kapadı. Altay, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe maçlarını kaybedep üst üste 7'nci yenilgisini aldı ve taraftarını iyice endişelendirdi. Teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırıp Mert Nobre'yi takımın başına getiren siyah-beyazlılar genç çalıştırıcıyla da yeni bir sayfa açamadı. Nobre yönetimindeki Altay, Alanyaspor ve Fenerbahçe'ye karşı çıktığı maçlarda puan yüzü göremedi. Futbolculuk kariyerinde formasını giydiği Fenerbahçe'ye Altay'da teknik direktör olarak rakip olan Nobre, basit hatalardan yakındı.

Afrika Uluslar Kupası 'nda ülkesi Gabon'un formasını giyen Andre Poko, 23 Ocak Pazar günü oynanacak Burkina Faso maçında görev alacağı için Atiker Konyaspor'a karşı oynayamayacak. Cebrail Karayel'in tedavi sürecinin tamamlandığı belirtilirken, Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Eric Börkander ve Thaciano da Silva'nın durumları hafta sonuna kadar kesinlik kazanacak. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye de edemeyen siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da konuk edecek.