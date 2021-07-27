Altay'dan Daouda Bamba atağı
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Altay'dan Daouda Bamba atağı

Altay'dan Daouda Bamba atağı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Süper Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Erzurum'da kampa giren Altay, aradığı forveti Norveç'te buldu.

Süper Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Erzurum'da kampa giren Altay, aradığı forveti Norveç'te buldu. Siyah-beyazlılar, son olarak Norveç ekibi Brann'da forma giyen 26 yaşındaki santrfor Daouda Karamoko Bamba ile prensip anlaşmasına vardı.

Bonservisi elinde olan Bamba İzmir'e gelirken, yönetimin maddi konularda anlaşma sağlaması halinde golcü oyuncunun sağlık kontrolünden geçip kampa katılacağı öğrenildi. Norveç'te Kongsvinger ve Kristiansund takımlarında görev alan Daouda Bamba, bu yıl Brann formasıyla 14 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Dış transferde Ceyhun Gülselam, İsveçli stoper Eric Björkander ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano ile sözleşme imzalayan Altay, prensip anlaşmasına vardığı Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez, forvet arkası Cesar Pinares, İzlandalı kaleci Runar Alex Runarsson, Fildişi Sahilli ön libero Serge Arnaud Aka, gurbetçi sol bek Melih Altıkulaç gibi oyunculara önümüzdeki günlerde imza attıracak.Altay'ın listesinde yer alan Yunan sağ kanat Chatzigiovanis ve Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'ın durumları netlik kazanmadı. Öte yandan İzmir ekibinde genç kaleci Eren Karataş ile stoper Kuban Erzurum'a kampa götürülmedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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