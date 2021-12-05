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Altay'dan altın puanlar

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altay'dan altın puanlar

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste İstanbul'da oynadığı 2 zorlu deplasman maçından 2 beraberlik çıkaran Altay, galibiyet hasreti 8 haftaya yükselmesine rağmen kaybetmeden yoluna devam ederek altın değerinde 2 puan topladı.

İSTANBUL (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste İstanbul'da oynadığı 2 zorlu deplasman maçından 2 beraberlik çıkaran Altay, galibiyet hasreti 8 haftaya yükselmesine rağmen kaybetmeden yoluna devam ederek altın değerinde 2 puan topladı. Geçen hafta 0-0 berabere kalıp 5 maçlık galibiyet serisini sona erdirdiği Medipol Başakşehir karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamayan İzmir temsilcisi, dün 2-2 sona eren Galatasaray deplasmanında hem futboluyla hem de aldığı skorla sevenlerini tatmin etti.

Ligde 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 yenilgiyle 18 puana ulaşan siyah-beyazlılar, 10 Aralık Cuma günü konuk edeceği Hatayspor karşısında 3 puan özlemine son vermeyi hedefliyor. Bu karşılaşmayı yeniden kapılarını açacak Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunan Altay, hafta içinde gelecek yanıtı merakla bekliyor. Altay'da sağ bek Cebrail ve orta saha oyuncusu Zeki sarı kart cezalısı durumuna düşerken, Thiam'ın cezası sona erdi.


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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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