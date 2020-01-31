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Altay'dan 4 imza birden!

Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, Gaziantep FK'den Togolu Kossi Prince Segbefia, Fatih Karagümrük'ten Abdulhamit Yıldız ve Sakaryaspor'dan Yaser Hacımustafaoğlu ile 1,5 yıllık, Nijerya'nın Akwa United takımından Aniekeme Okon ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

31.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:46
Altay'dan 4 imza birden!

Kulübü'nden yapılan açıklamada, FK'den Togolu Kossi Prince Segbefia, 'ten Abdulhamit Yıldız ve Sakaryaspor'dan Yaser Hacımustafaoğlu ile 1,5 yıllık, 'nın Akwa United takımından Aniekeme Okon ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.


Kaynak: Hürriyet

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