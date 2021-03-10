Altay'da zorunlu değişim
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Altay'da zorunlu değişim

10.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:13
Altay'da zorunlu değişim

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Aydeniz Et Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da son 2 haftada kadroyu bozmayan teknik direktör Osman Özköylü, bu kez ilk 11'de zorunlu bir değişiklik yapacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Aydeniz Et Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da son 2 haftada kadroyu bozmayan teknik direktör Osman Özköylü, bu kez ilk 11'de zorunlu bir değişiklik yapacak. Siyah-beyazlılarda geçen haftaki Tuzlaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen sağ bek Tolga'nın yokluğunda savunmanın sağında Cebrail görev alacak.

Ara transfer döneminde Ankaragücü'nden transfer edilen Cebrail, iki haftalık aradan sonra yeniden 11'e dönecek. İstanbulspor, Eskişehirspor (D), Adana Demirspor (D) ve Altınordu maçlarında ilk 11'de şans bulan 26 yaşındaki futbolcu, son 2 haftadaki Giresunspor (D) ve Tuzlaspor randevularında yedek soyunmuştu. İzmir ekibinde Berkay, Erhan, Thiam, Mehmet Erdem ve Lokman sarı kart sınırında yer alıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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