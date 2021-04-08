Altay'da Ziya göreve

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Beypiliç Boluspor'la karşılaşacak ilk 2 hedefindeki Altay'da sol kanat Ziya Alkurt, ilk 11'de görev almaya hazırlanıyor.

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Beypiliç Boluspor'la karşılaşacak ilk 2 hedefindeki Altay'da sol kanat Ziya Alkurt, ilk 11'de görev almaya hazırlanıyor. İzmir ekibinde geçen hafta Bursaspor deplasmanında bu sezonki 6'ncı golünü kaydeden Erhan sarı kart cezalısı durumuna düştü. Teknik direktör Osman Özköylü'nün sol kanatta oluşacak boşluğu Ziya ile doldurmayı planladığı öğrenildi. Son olarak Adana Demirspor deplasmanında 11'de şans bulan Ziya, son 6 karşılaşmada yedek soyundu.

Öte yandan siyah-beyazlılarda Gabon Milli Takımı'ndan dönen Poko antrenmanlara başladı. Milli takımda koronavirüse yakalan futbolcunun karantina sürecini tamamladığı öğrenildi. Sol bek Mehmet Erdem'in iyileştiği Altay'da sol bek Çağlar'ın hafif sakatlığı bulunuyor. Bu sezon ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan İzmir temsilcisi, Boluspor engelini aşarak ilk kez 6'da 6 yapmayı hedefliyor. Ligin 55 golle en skorer takımı ve lider Giresunspor'la birlikte 17 galibiyetle en fazla kazanan iki ekibinden biri olan Altay, Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ