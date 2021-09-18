Altay'da zafer sevinci

Üst üste aldığı Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor (D) mağlubiyetlerinin ardından Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Altay'da büyük sevinç yaşanıyor. Thaciano ile kullandığı penaltıyı kaçırarak başladığı İzmir derbisinde penaltıdan yediği golle soyunma odasına 1-0 geride giren siyah beyazlılar, ikinci yarıdaki müthiş temposuyla uzatmada da olsa galibiyete uzanarak taraftarını sevince boğdu. Takımda 4'üncü sezonlarını geçiren Kappel ve Paixao'nun golleriyle 3 puanı cebine koyan Altay, ligde 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ile 9 puana toplayarak yarışa tutundu.

Derbi zaferinin sevincini son düdüğün ardından taraftarıyla paylaşan Altay'da en büyük alkışı gol makinası Marco Paixao ve teknik direktör Mustafa Denizli aldı. Altaylı taraftarların Marko Paşa'sı 90+3'üncü dakikada attığı şık golle bir kez daha gönüllerde taht kurarken, teknik direktör Denizli, "Altay'ın çocuğu Büyük Mustafaö tezahüratları üzerine maraton tribünü önüne kadar giderek seyircileri selamladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yöneticiler de 2-1'lik galibiyetin ardından stadyumda zafer işareti yaparak hatıra pozu verdi. Altay, liglerde 57'nci kez karşılaştığı Göztepe'yi 23'üncü kez yenerken, Göztepe 13 galibiyette kaldı.

Altay soyunma odasında yer alan taktik tahtasına Büyük Altay: 2, Trenden İnenler: 1 şeklinde not düşüldü. Geçmişte Altay'ın Aydın seyahati sırasında futbolcular arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Güzelyalı semtinde yaşayan oyuncuların trenden inerek takımdan ayrıldığı ve 1925 yılında Göztepe'yi kurduğu rivayet ediliyor.