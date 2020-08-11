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Altay'da Yücel İldiz iddialı

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da yeni sezon öncesi anlaşma sağlanan teknik direktör Yücel İldiz, siyah-beyazlı kulübü Süper Lig'e çıkarmak için göreve geldiğini dile getirdi.

Altay'da Yücel İldiz iddialı
11.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:37

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da yeni sezon öncesi anlaşma sağlanan teknik direktör Yücel İldiz, siyah-beyazlı kulübü Süper Lig'e çıkarmak için göreve geldiğini dile getirdi. "Altay gibi köklü bir camianın yeri her zaman Süper Lig'dir" diyen deneyimli teknik adam, "Büyük Altay camiasının göstermiş olduğu ilgiye çok teşekkür ederim. Süper Lig'e çıkabilmemiz için tüm bilgi ve birikimimizi kullanacağız. Hep birlikte başaracağız" mesajı verdi. Daha önce 2000-01'de Malatyaspor'u 2009-10 ve 2015-16'da Kardemir Karabükspor'u, 2018-19'da ise Denizlispor'u Süper Lig'e taşıyan İldiz, aynı başarıyı Altay'da da tekrarlamak istediğini vurguladı.

Altay'ın köklü bir tarihe sahip olduğunu söyleyen teknik direktör Yücel İldiz, "Genç ve dinamik bir yönetim görevde. Kulübün atılım yapmasını arzu ediyorlar. Bu anlamda ben ve ekibim Altay'a hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağız. Burada çok sıcak karşılandık. Olumlu tepkiler aldık. Büyük Altay'ı el birliğiyle olması gereken yere getireceğiz" dedi. Yönetimin yoğun bir şekilde transfer görüşmelerini sürdürdüğünü aktaran İldiz, hedefe ulaşmak için iyi bir kadro kurulduğunu ifade etti. Takviyelerin devam edeceğini belirten tecrübeli teknik adam önümüzdeki günlerde kadronun şekilleneceğini sözlerine ekledi.

QUARESMA HEYECAN YARATTIAltay'ın transfer için Kasımpaşa'dan ayrılan dünyaca ünlü yıldız Ricardo Quaresma ile görüşmelere başladığı yönünde sosyal medyada çıkan iddialar, siyah-beyazlı taraftarlar arasında heyecan yaşanmasına neden oldu. Bonservisi elinde olan Portekizli yıldızın İzmir'e gelip yönetimle pazarlıklara başladığı ileri sürülürken, kulübe yakın kaynaklar bu iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etti. Altaylı taraftarlar, Barcelona, Inter, Chelsea ve Portekiz Milli Takımı'nın yanı sıra uzun yıllar Beşiktaş'ta oynayan, 2010'da UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki kanat oyuncusunun İzmir'e gelmesi için yıldız oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.

Kaynak: DHA

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