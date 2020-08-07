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Altay'da Yücel İldiz dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Yücel İldiz getirildi.

Altay'da Yücel İldiz dönemi
07.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:39

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Yücel İldiz getirildi. Geçen sezon takımı çalıştıran Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırdıktan sonra arayışa geçen siyah-beyazlı yönetim, görüşme yapmak için İzmir'e davet ettiği Yücel İldiz'le masaya oturarak el sıkıştı. Yücel İldiz geçen sezon da Altay'la anlaşma aşamasına gelmiş ancak resmi imzlara atılmamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz tecrübeli teknik direktör Yücel İldiz'le anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. O sene, bu sene" ifadelerine yer verildi. Son olarak geçen sezon Süper Lig'de Denizlispor'da görev alan 67 yaşındaki çalıştırıcı, 2018-19'da Denizlispor'u 2009-10'da Karabükspor'u 2000-01'de ise Malatyaspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı.


Kaynak: DHA

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