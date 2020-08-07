Altay'da Yücel İldiz dönemi TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Yücel İldiz'le anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Yücel İldiz'le anlaştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun tecrübeli teknik direktör Yücel İldiz ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Daha önce 2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor, 2018-2019 sezonunda ise Denizlispor'u Süper Lig'e taşıyan 67 yaşındaki Yücel İldiz, Yukatel Denizlispor'daki görevinden geçen sezon 7. haftanın ardından ayrılmıştı.

Kaynak: AA